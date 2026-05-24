Число высокотехнологичных операций в Томской области выросло на 24% за год

Лидерами стали кардиохирурги и онкологи

В 2025 году жители Томской области получили высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП) 9 344 раза. Как сообщает портал «Область Здоровья», по сравнению с предыдущим годом этот показатель увеличился на 24%. Более чем в 550 случаях помощь оказывалась детям.

Финансирование таких операций из средств обязательного медицинского страхования выросло с 1,8 млрд рублей в 2024 году до 2,5 млрд рублей в 2025-м. Лидером по количеству проведенных вмешательств стала Томская областная клиническая больница — 3 095 случаев. В пятерку наиболее загруженных учреждений также вошли НИИ кардиологии ТНИМЦ (1 880 случаев), клиники СибГМУ (1 419), Сибирский федеральный научно-клинический центр ФМБА России в Северске (1 050) и Томский областной онкологический диспансер (610). Замыкает список Больница скорой медицинской помощи с 524 случаями ВМП.

Самой востребованной областью осталась сердечно-сосудистая хирургия: операции провели 2 827 пациентам. Онкологическую помощь высокой сложности получили 976 человек, эндопротезирование суставов выполнили 897 раз. Нейрохирурги провели 234 реконструктивные операции при травмах и болезнях позвоночника, а 14 пациентов прошли комплексное лечение обширных ожогов. Также высокотехнологичные методы применялись в офтальмологии, урологии, челюстно-лицевой хирургии, неонатологии и эндокринологии.

Развитие высокотехнологичной медицины позволяет жителям региона получать сложную и редкую помощь без необходимости выезжать в другие субъекты страны. Доступность современных методов лечения продолжает расти благодаря оснащению клиник новым оборудованием и повышению квалификации специалистов.

