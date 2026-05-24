В Томской области запустили первый автоматизированный узел для удобрений

Растворный узел превращает закупку дорогих готовых удобрений в собственное контролируемое производство

В Томской области ввели в эксплуатацию уникальный для региона автоматизированный растворный узел. Комплекс предназначен для приготовления, смешивания и точного дозирования карбамидно-аммиачной смеси, жидких комплексных удобрений и средств защиты растений непосредственно на месте их применения. Подробности рассказали в профильном ведомстве.

Запуск оборудования знаменует переход хозяйств на современные агротехнологии. Благодаря электронному дозированию компонентов полностью исключается человеческий фактор, что гарантирует строгое соблюдение концентрации растворов. Мощность комплекса позволяет производить от 100 до 200 тонн продукции в сутки, обеспечивая оперативную заправку опрыскивателей и минимизируя простои техники в поле.

Собственное производство рабочих растворов обходится значительно дешевле покупки готовой продукции. Кроме того, специальная подготовка воды повышает биологическую эффективность средств защиты растений, что способствует росту урожайности.

По его словам, инвестиция имеет короткий срок окупаемости — от одного до двух сезонов. Внедрение технологии позволяет перевести растениеводство на рельсы точного и бережливого земледелия, снижая себестоимость продукции и повышая ее качество.

