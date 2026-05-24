Пчеловод из Томской области получил предостурежение за немаркированные улья

Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило предостережение владельцу пасеки в селе Семеновка Зырянского района Томской области. Как сообщает ведомство, проверка инициирована обращением неравнодушного жителя, сообщившего о ненадлежащем содержании насекомых.
Инспекторы установили, что пчеловод не внес данные о своих подопечных в федеральную информационную систему «Хорриот» и не оформлял ветеринарные сопроводительные документы в системе «Меркурий». Кроме того, выявлены нарушения правил размещения: ульи находились на расстоянии менее трех метров от соседних участков и помещений для содержания животных. На самих ульях отсутствовала обязательная маркировка.
По закону идентификация пчел должна быть проведена в течение 14 дней после заселения или ввоза. Также владельцы пасек обязаны соблюдать санитарные разрывы до границ соседних владений.
Россельхознадзор напоминает: согласно постановлению Правительства РФ, все пчелиные семьи подлежат учету и маркировке. Игнорирование этих требований затрудняет контроль за эпизоотической обстановкой и может привести к распространению заболеваний среди насекомых. Владельцам пасек необходимо своевременно регистрировать свои хозяйства и соблюдать правила благоустройства.
