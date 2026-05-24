Почти 1,5 тысяч томичей пострадали от укусов клещей за неделю

Медики напоминают о важности вакцинации

С 14 по 20 мая в медицинские учреждения Томской области обратились 1 496 человек, пострадавших от укусов клещей. Как сообщает «МК-Томск» со ссылкой на региональный Роспотребнадзор, среди пострадавших — 352 ребенка.

Наибольшее число случаев зафиксировано в Томске и Томском районе — 750 обращений. Активность клещей отмечена в лесной зоне стадиона «Политехник» («Буревестник»), в микрорайоне Степановка, селе Тимирязевское, а также в поселках Светлый и Лоскутово. За пределами областного центра лидирует Асиновский район (178 случаев), далее следуют Первомайский (78 случаев) и Колпашевский (65 случаев) районы.

Всего с начала эпидемического сезона в регионе зарегистрировано 3 917 обращений, включая 960 детей. Лабораторно исследовано 2 346 клещей. Возбудители клещевого вирусного энцефалита выявлены у 3% насекомых, клещевой боррелиоз — у 34,5%, эрлихиоз и анаплазмоз — у 3%.

Вакцину от клещевого энцефалита получили 916 пострадавших (в том числе 275 детей). Всего с начала сезона привиты 47 623 жителя области, включая 14 777 детей. Только за последнюю неделю иммунизацию прошли 962 человека.

Медики напоминают: самая эффективная защита — своевременная вакцинация, в том числе по экстренной схеме. Пункты серопрофилактики работают в Межвузовской поликлинике (ул. Киевская, 74), Городской клинической больнице №1 (ул. Бела Куна, 3), Поликлинике №10 (пр. Мира, 17) и Детской больнице №1 (Московский тракт, 4). В районах области кабинеты экстренной профилактики открыты при центральных районных больницах.

При посещении природных зон рекомендуется носить светлую закрытую одежду, использовать репелленты и проводить самоосмотры каждые 10–15 минут. Для стоянок следует выбирать участки без высокой травы и сухостоя.

