НовостиОбщество24 мая 2026 5:51

В Томской области развивается система технологического предпринимательства

На текущий момент в регионе зарегистрировано 227 действующих студенческих стартапов
Екатерина Сафонова
Кроме того, статус малых технологических компаний имеют 11 томских предприятий

Такие результаты стали возможны благодаря интеграции университетов и научных институтов в структуру «Большого университета Томска», который сотрудничает с исследовательскими центрами крупных корпораций. Студенты получают доступ к реальным производственным задачам уже с третьего курса обучения.

В Томском политехническом университете функционирует единственный в стране вузовский центр «Росатома». Томский государственный университет развивает направление химических технологий: только за прошлый год там было запущено десять производств стратегически важных химических продуктов. В Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) на базе особой экономической зоны создается Центр микроэлектроники.

Инновационные компании региона ведут активное строительство новых исследовательских и производственных объектов. Целью этих проектов является выпуск конкурентной продукции мирового уровня и достижение технологического суверенитета в ключевых отраслях экономики.

