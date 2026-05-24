В Томской области развивается система технологического предпринимательства

Кроме того, статус малых технологических компаний имеют 11 томских предприятий Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Такие результаты стали возможны благодаря интеграции университетов и научных институтов в структуру «Большого университета Томска», который сотрудничает с исследовательскими центрами крупных корпораций. Студенты получают доступ к реальным производственным задачам уже с третьего курса обучения.

В Томском политехническом университете функционирует единственный в стране вузовский центр «Росатома». Томский государственный университет развивает направление химических технологий: только за прошлый год там было запущено десять производств стратегически важных химических продуктов. В Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) на базе особой экономической зоны создается Центр микроэлектроники.

Инновационные компании региона ведут активное строительство новых исследовательских и производственных объектов. Целью этих проектов является выпуск конкурентной продукции мирового уровня и достижение технологического суверенитета в ключевых отраслях экономики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Коробка» с сюрпризом: северчянин заплатил 100 тысяч за несуществующую деталь

В Томском районе при пожаре в хозяйственной постройке погибли 24 животных

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru