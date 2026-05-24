НовостиОбщество24 мая 2026 4:22

В Томском районе при пожаре в хозяйственной постройке погибли 24 животных

Огонь уничтожил крышу и стены двухэтажного здания в селе Кафтанчиково
Екатерина Сафонова
Площадь пожара 50 квадратных метров

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано пять пожаров. Как сообщает Главное управление МЧС России по региону, наиболее серьезное происшествие произошло в селе Кафтанчиково Томского района.

Там загорелась двухэтажная брусовая постройка хозяйственного назначения. Огонь повредил деревянную обрешетку крыши, которая впоследствии обрушилась, а также обгорели стены здания внутри и снаружи. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. К тушению привлекались шесть сотрудников пожарной охраны и две единицы техники.

В результате пожара погибли 10 коз, 10 кроликов и четыре курицы. Пострадавших среди людей нет.

Силы МЧС не задействовались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. На водных объектах области чрезвычайных ситуаций также не зафиксировано.

Спасатели напоминают жителям о важности контроля за техническим состоянием электрооборудования. Для предотвращения серьезных последствий рекомендуется иметь в доме порошковый огнетушитель, способный справиться с возгоранием горючих веществ и техники под напряжением.

