В Томске создали устройство для проверки микросхем на помехоустойчивость

Разработка стала частью программы по созданию отечественных систем автоматизированного проектирования антенных систем и СВЧ-устройств Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Ученые Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) разработали устройство для испытаний микросхем на устойчивость к электромагнитным помехам. Как сообщает пресс-служба вуза, решение позволяет проверять монолитные и гибридные интегральные схемы в условиях, приближенных к реальной эксплуатации.

Проект также включает программное обеспечение для испытаний СВЧ-изделий в безэховой камере. Разработка стала частью программы по созданию отечественных систем автоматизированного проектирования (САПР) антенных систем и СВЧ-устройств.

Новое устройство выявляет уязвимости в конструкции микроэлектроники и проверяет электромагнитную совместимость компонентов. Технологию планируют применять при создании электроники для авиации, космической отрасли, промышленности и оборонной техники.

В ТУСУРе рассчитывают создать два отдельных САПР-комплекса: для СВЧ-интегральных схем и для антенных систем. Это позволит обеспечить технологический суверенитет России в сфере проектирования высокочастотной электроники и снизить зависимость от зарубежного программного обеспечения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Томской области назначили нового главу комитета общественной безопасности

Томичка поверила в замену счетчиков и перевела мошенникам 300 тысяч рублей

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru