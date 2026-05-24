В Томске создали устройство для проверки микросхем на помехоустойчивость

Ученые Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) разработали устройство для испытаний микросхем на устойчивость к электромагнитным помехам. Как сообщает пресс-служба вуза, решение позволяет проверять монолитные и гибридные интегральные схемы в условиях, приближенных к реальной эксплуатации.
Проект также включает программное обеспечение для испытаний СВЧ-изделий в безэховой камере. Разработка стала частью программы по созданию отечественных систем автоматизированного проектирования (САПР) антенных систем и СВЧ-устройств.
Новое устройство выявляет уязвимости в конструкции микроэлектроники и проверяет электромагнитную совместимость компонентов. Технологию планируют применять при создании электроники для авиации, космической отрасли, промышленности и оборонной техники.
В ТУСУРе рассчитывают создать два отдельных САПР-комплекса: для СВЧ-интегральных схем и для антенных систем. Это позволит обеспечить технологический суверенитет России в сфере проектирования высокочастотной электроники и снизить зависимость от зарубежного программного обеспечения.
