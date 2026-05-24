Жителей Кемерова предупредили о ярких факелах и шуме

Кемерово. Вид на набережную

Жителей Кемерова попросили не пугаться ярких вспышек, открытого пламени и громкого гула, которые могут появиться в городе в ближайшие дни. Как сообщает издание «Сибдепо», эти явления связаны с плановыми пусковыми работами на территории Кемеровского акционерного общества «Азот».

Запуск цеха «Аммиак-1» пройдет с 24 по 26 мая. В этот период над заводом будут видны яркие факелы, а со стороны промышленной зоны может доноситься сильный шум. На предприятии подчеркнули, что все процессы осуществляются в штатном режиме в соответствии с технологическими регламентами.

Во время запуска специалисты будут контролировать состояние воздуха в санитарно-защитной зоне. Подобные технические работы проводятся на предприятии регулярно и являются частью производственного цикла.

