НовостиОбщество24 мая 2026 8:03

Жителей Кемерова предупредили о ярких факелах и шуме

Вспышки и гул будут наблюдаться с 24 по 26 мая
Екатерина Сафонова
Кемерово. Вид на набережную

Фото: Владимир ВОРСОБИН. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Кемерова попросили не пугаться ярких вспышек, открытого пламени и громкого гула, которые могут появиться в городе в ближайшие дни. Как сообщает издание «Сибдепо», эти явления связаны с плановыми пусковыми работами на территории Кемеровского акционерного общества «Азот».

Запуск цеха «Аммиак-1» пройдет с 24 по 26 мая. В этот период над заводом будут видны яркие факелы, а со стороны промышленной зоны может доноситься сильный шум. На предприятии подчеркнули, что все процессы осуществляются в штатном режиме в соответствии с технологическими регламентами.

Во время запуска специалисты будут контролировать состояние воздуха в санитарно-защитной зоне. Подобные технические работы проводятся на предприятии регулярно и являются частью производственного цикла.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

