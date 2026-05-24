Число вакансий для временной работы в Томской области выросло в три раза

Служба занятости доплачивает участникам по 2 210 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В первом квартале 2026 года спрос на временных сотрудников в Томской области значительно увеличился. Как сообщает пресс-служба региональной администрации, работодатели заявили в кадровый центр «Работа России» более 200 таких вакансий, что почти в три раза больше показателей аналогичного периода прошлого года (около 60 предложений).

Рост связан с расширением списка партнеров службы занятости. Компании все чаще готовы брать сотрудников на временной основе с перспективой дальнейшего трудоустройства в штат. С начала года к центру обратились около 80 организаций, в том числе МБЭУ ЗАТО Северск, АО «Бакчарское», ООО «Вороновское», АО «Городской сад», ТГУМП «ТТУ» и ООО «Межениновская птицефабрика».

Наибольший спрос наблюдается на рабочих по благоустройству, грузчиков, уборщиков, водителей, машинистов, продавцов и инспекторов по кадрам. Для поддержки жителей региона предусмотрена дополнительная выплата: участники программы получают 2 210 рублей к заработной плате.

«Жители региона стали иначе относиться к временной занятости. Многие рассматривают такую работу как возможность быстро получить доход и найти постоянного работодателя», — отметила директор кадрового центра «Работа России» Томской области Людмила Дмитриева.

На текущий момент в базе остается около 80 актуальных вакансий, среди которых есть позиции фасовщиков, сторожей, горничных и рабочих по благоустройству. Подать заявку можно в территориальном отделе центра, в Томске он расположен на проспекте Фрунзе, 103д.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru