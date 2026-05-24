В Томском районе 18 гектаров сельхозземель вернули в оборот

Арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по воспроизводству плодородия земель Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора добилось введения в сельскохозяйственный оборот 18 гектаров земель в Томском районе. Как сообщает ведомство, нарушение было выявлено в октябре 2025 года в окрестностях села Наумовка.

В ходе выездного обследования инспекторы зафиксировали, что 65% площади земельного участка сельскохозяйственного назначения заросло сорной и древесно-кустарниковой растительностью. Арендатором земли являлось физическое лицо. Правообладателю объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложили в кратчайшие сроки провести агротехнические работы: уборку растительности, вспашку, культивацию и дискование.

21 мая 2026 года старший государственный инспектор провел повторную проверку. С помощью средств фотофиксации подтверждено проведение механизированной обработки почвы и ликвидация сорняков. Земельный участок площадью 18 га возвращен в хозяйственное использование.

Россельхознадзор напоминает: согласно Земельному кодексу РФ, собственники и арендаторы обязаны проводить мероприятия по воспроизводству плодородия земель и защите угодий от зарастания. Игнорирование этих требований влечет административную ответственность и штрафы.

