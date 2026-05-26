Томичка отсудила двухмиллионную компенсацию у федеральной сети электроники

Девушка обратилась за гарантийным обслуживанием в тот самый магазин, где изначально была приобретена деталь

Жительница Томска взыскала более 2,2 млн рублей с крупной сети магазинов электроники за отказ в гарантийном обслуживании. Изначально спор касался ремонта видеокарты стоимостью около 4 тысяч рублей, однако из-за затягивания процесса и начисления неустойки сумма выплат многократно выросла.

Как сообщает телеграм-канал «База», женщина приобрела подержанную видеокарту на онлайн-площадке. К устройству прилагались оригинальный чек и действующий гарантийный талон федерального ритейлера. После поломки компонента покупательница обратилась в магазин, но получила отказ: компания заявила, что не обслуживает перепроданный товар.

Началась длительная судебная тяжба. Первоначально суд обязал магазин выплатить 700 тысяч рублей, но апелляция отменила это решение. Женщина обратилась в кассационную инстанцию, которая вернула дело на новое рассмотрение и подтвердила ее правоту.

Пока юристы торговой сети оспаривали решения, в течение полутора лет на сумму обязательства ежедневно начислялась неустойка в размере 1% от стоимости товара. Отдельным иском суд взыскал накопившуюся задолженность, а также штраф за отказ от добровольного урегулирования спора. Дополнительные выплаты превысили 1,5 млн рублей.

В итоге общая сумма, которую магазин был вынужден выплатить томичке, составила более 2,2 млн рублей.

Юристы напоминают: наличие чека и гарантийного талона дает потребителю право на обслуживание, даже если товар был приобретен у третьего лица. Отказ в выполнении законных требований может привести к значительным финансовым потерям для продавца из-за штрафов и пеней.

