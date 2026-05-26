Томичка отсудила двухмиллионную компенсацию у федеральной сети электроники

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Жительница Томска взыскала более 2,2 млн рублей с крупной сети магазинов электроники за отказ в гарантийном обслуживании. Изначально спор касался ремонта видеокарты стоимостью около 4 тысяч рублей, однако из-за затягивания процесса и начисления неустойки сумма выплат многократно выросла.
Как сообщает телеграм-канал «База», женщина приобрела подержанную видеокарту на онлайн-площадке. К устройству прилагались оригинальный чек и действующий гарантийный талон федерального ритейлера. После поломки компонента покупательница обратилась в магазин, но получила отказ: компания заявила, что не обслуживает перепроданный товар.
Началась длительная судебная тяжба. Первоначально суд обязал магазин выплатить 700 тысяч рублей, но апелляция отменила это решение. Женщина обратилась в кассационную инстанцию, которая вернула дело на новое рассмотрение и подтвердила ее правоту.
Пока юристы торговой сети оспаривали решения, в течение полутора лет на сумму обязательства ежедневно начислялась неустойка в размере 1% от стоимости товара. Отдельным иском суд взыскал накопившуюся задолженность, а также штраф за отказ от добровольного урегулирования спора. Дополнительные выплаты превысили 1,5 млн рублей.
В итоге общая сумма, которую магазин был вынужден выплатить томичке, составила более 2,2 млн рублей.
Юристы напоминают: наличие чека и гарантийного талона дает потребителю право на обслуживание, даже если товар был приобретен у третьего лица. Отказ в выполнении законных требований может привести к значительным финансовым потерям для продавца из-за штрафов и пеней.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Нога взрослого в поддоне, палец ребенка в сифоне, кошки в колодце: томские спасатели перечислили новые ЧП
«Бриллиантовый бизнесмен» обманывал сибирячек и крал у них золото
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
ЧИТАТЕЛЯМ:
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru