«Бриллиантовый бизнесмен» обманывал сибирячек и крал у них золото

Теперь 52-летнему обольстителю грозят три года тюрьмы

В соседнем с Томской областью Кузбассе расследовали уголовное дело против 52-летнего жителя Кабардино-Балкарии. Он знакомился с сибирячками в интернете, выдавал себя за богача, а на встречах крал украшения. Об этом сообщило 23 мая «Сибдепо» со ссылкой на кемеровское УМВД.

Одной из жертв стала жительница Анжеро-Судженска. Она пригласила кавалера к себе в гости, тот в ночное время украл у нее серьги и цепочку. Ущерб составил 240 тысяч рублей. Мужчина сказал даме, что уезжает в Москву, и скрылся.

Другой эпизод зафиксирован в Новокузнецке. Там ювелирных изделий лишилась 59-летняя женщина, которая так же доверилась обольстителю. Он похитил золото на 75 тысяч рублей. Украшения продал на вокзале в том же городе.

Было возбуждено уголовное дело. Свою вину фигурант полностью признал и уже возместил ущерб. Материалы передали в суд. Сейчас задержанному грозит тюремный срок до 5 лет.

Ранее «Комсомольская правда — Томск» писала, что местная жительница поверила в замену счетчиков и перевела преступникам 300 тысяч рублей.

