В Томске создали первого в России робота для диагностики атомных трубопроводов

Робот заменит человека на участках с риском радиации

Специалисты Томского политехнического университета разработали первый в стране роботизированный комплекс для проверки внутренних коммуникаций на ядерных объектах. Устройство способно безопасно для человека оценивать износ труб и уровень радиационного загрязнения. Об этом пишет ТАСС.

Необходимость в такой технологии обусловлена спецификой работы АЭС: на внутренних стенках трубопроводов скапливаются радиоактивные элементы. Высокий фон и сложная структура инженерных сетей не позволяют людям проводить замеры снаружи или находиться вблизи конструкций. Новый компактный робот решает эту проблему, работая изнутри системы.

«Новинка превосходит зарубежные аналоги, которые создавались исключительно для обслуживания масштабных сооружений», — пояснил ведущий инженер Регионального центра аттестации, контроля и диагностики Иван Чуяшенко.

Робот уже успешно прошел цикл лабораторных испытаний. Следующим этапом станет его практическая проверка на действующем исследовательском ядерном реакторе ТПУ. Проект реализован при поддержке государственной программы развития университетов «Приоритет-2030».

Внедрение отечественных разработок повышает безопасность персонала атомной отрасли и снижает риски человеческого фактора при диагностике критически важных узлов оборудования.

