Играл в прятки: в Томской области судебные приставы отыскали должника в шкафу

В неожиданном месте обнаружили судебные приставы мужчину, которого разыскивали в связи с накопившимся долгом по алиментам. По информации регионального управления ФССП, житель Томской области игнорировал выплаты на содержание детей от первого брака, избегал встреч с приставами, его объявили в розыск. Нашли должника в Верхнекетском районе, там он неофициально обзавелся новой семьей и начал платить алименты.
В конце 2025 года поступления прекратились. Попытки связаться с алиментщиком оказались безуспешны, телефон был заблокирован, а новая супруга говорила, что муж уехал в неизвестном направлении.
Приставы, чтобы лично убедиться в отсутствии должника, пришли к нему в дом. В квартире сотрудники ФССП обратили внимание на детей, которые время от времени с интересом заглядывали в приоткрытый шкаф. Там и нашелся накрытый одеялом должник. Увидев приставов, он сказал, что играет в прятки.
Мужчину пригласили в отделение федеральной службы и объяснили, что дальнейшая неуплата грозит ему уголовной ответственностью. На этом этапе мужчина сообщил, что намерен заключить контракт о прохождении военной службы.
Судебный пристав уже обратила взыскание на ежемесячный доход контрактника, направив соответствующее постановление в Минобороны, чтобы дети от первого брака получали деньги от отца.
При заключении контракта о прохождении военной службы, полагается единовременная выплата. Военнослужащие по контракту, находящиеся в зоне специальной военной операции, получают денежное довольствие в соответствии со своим воинским званием и должностью.
