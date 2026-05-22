Томск вечером 22 мая застыл в семибалльных пробках

Вечером в пятницу сложно проехать по Кирова, Елизаровых и Шевченко

На дорогах Томска вечером в пятницу, 22 мая, наблюдаются серьезные заторы. Проблемы ощущаются в основном в двух районах областного центра — Советском и Кировском. В спальных микрорайонах ситуация менее напряженная.

Стоит транспорт на параллельных участках улиц Герцена и Енисейской, а также на Шевченко по направлению к Степановскому переезду. Затор образовался на участке проспекта Фрунзе — между Тверской и Шевченко. Сложности ощущаются при подъезде к Транспортному кольцу со стороны улиц Елизаровых, Красноармейской и Нахимова.

Скучают водители на Усова, на участке от Киевской до Ленина.

Из-за дорожных работ сложно добраться до кольца на проспекте Комсомольском со стороны Кирова. Традиционная пробка образовалась на участке проспекта Кирова по направлению к Елизаровых.

В Октябрьском районе Томска, как и в любой вечер, медленно движется транспорт по Иркутскому тракту в сторону Суворовского кольца.

Затруднения есть в районе Телецентра, а также на пересечении Витимской и улицы Смирнова.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», уровень загруженности дорог Томска после 18.00 оценивается в семь баллов.

