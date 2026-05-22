В Северске отец задолжал более 1,5 млн рублей на содержание троих детей

Мужчина с 2019 года не выплачивал средства на содержание собственных детей

Житель Северска годами игнорировал обязательства по выплате алиментов своим детям. Прокуратура направила дело на рассмотрение в суд. 40-летний мужчина обвиняется в неуплате средств на содержание детей (ч. 1 ст. 157 УК РФ).

По версии дознания, с 2019 года северчанин обязан выплачивать алименты на содержание двух сыновей и дочери. Однако он систематически игнорировал свои обязанности, в результате чего накопил задолженность свыше 1,5 млн рублей.

Ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за неуплату алиментов, но это не побудило его погасить долг. Меры административного воздействия не дали результата, и дело приобрело уголовный характер.

Материалы направлены в Северский городской суд для рассмотрения по существу.

Правоохранители напоминают: уклонение от уплаты алиментов после неоднократного привлечения к административной ответственности влечет за собой уголовное наказание. Родители обязаны своевременно обеспечивать своих несовершеннолетних детей.

