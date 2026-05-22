Через несколько месяцев после освобождения томич обокрал чужую квартиру

Томич-рецидивист вновь отправится в места лишения свободы за квартирную кражу и уклонение от административного надзора

Октябрьский районный суд Томска вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 58-летнего местного жителя. По данным прокуратуры Томской области, мужчина признан виновным по двум статья УК РФ: «Кража с незаконным проникновением в жилище» и «Уклонение от административного надзора».

В декабре 2023 года томич был освобожден из мест лишения свободы, где отбывал наказание за преступление против личности. Мужчина находился под административным надзором и должен был соблюдать определенные ограничения. Однако уже в апреле 2024 года он перестал являться на регистрацию в полицию, а затем и вовсе сменил место жительства.

Спустя несколько месяцев после переезда — в июле 2024 года — мужчина через открытое окно проник в квартиру знакомой, расположенную на первом этаже многоэтажного дома. Хозяйки дома не было. Незваный гость похитил из чужой квартиры телевизор и цифровую приставку к нему.

Вердикт суда — 3 года 1 месяц лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

