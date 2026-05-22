Съел материалы уголовного дела: северчанин поразил конвой своими аппетитами

Один бумажный перекус обошелся мужчине в год принудительных работ. Фото: сгенерировано для «КП» нейросетью

21-летний осужденный схватил собственное уголовное дело, затащил его за решетку и начал лакомиться страницами документа. За нечеловеческий аппетит сибиряку пришлось понести наказание. Об удивительном инциденте, случившемся в Северске, «Комсомольской правде — Томск» рассказали 22 мая в прокуратуре региона.

«После осуждения за вымогательство в ноябре 2025 года мужчина заявил ходатайство об ознакомлении с делом, чтобы затем подать апелляционную жалобу. Когда фигурант изучал материалы в присутствии сотрудников суда и конвоя через клетку, он вдруг схватил и затащил два тома к себе, вырвал листы, смял их в комок, стал пережевывать и глотать. Преступные действия были пресечены», — рассказала старший помощник прокурора Томской области по взаимодействию со СМИ Светлана Емельянова.

Вину северчанин не признал — утверждал, что преступление он не совершал, что его оговорили. Государственный обвинитель опроверг защитную версию. Поедателя уголовного дела наказали за воспрепятствование осуществлению правосудия. Речь идет о части 1 статьи 294 УК Российской Федерации.

К статье за вымогательство добавилась еще одна — за воспрепятствование осуществлению правосудия. Фото предоставила «КП» пресс-служба прокуратуры Томской области

Мужчину со странными вкусовыми пристрастиями приговорили к принудительным работам на 1 год. В течение этого срока 10% зарплаты фигуранта будут удерживать в доход государства.

Ранее «Комсомольская правда — Томск» писала: посетитель магазина пригрозил увезти покупательницу в морг, после этого ее сын набросился на кассирш.

