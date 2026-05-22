В Томске почтили память двух сотрудников вневедомственной охраны

На первом километре трассы Томск — Тимирязевское состоялся памятный митинг, приуроченный к 15-й годовщине гибели сотрудников вневедомственной охраны. 21 мая 2011 года старший сержант милиции Михаил Аникин и младший сержант Вячеслав Разводовский погибли в результате столкновения с автомобилем, которым управлял нетрезвый водитель.
Патрулируя район и направляясь в поселок Тимирязево, правоохранители не смогли избежать удара из-за высокой скорости встречной иномарки. Оба сотрудника скончались на месте от полученных травм.
В мероприятии приняли участие начальник Управления Росгвардии по Томской области полковник полиции Евгений Щербаков, временно исполняющий обязанности начальника областного управления вневедомственной охраны подполковник полиции Владислав Нечаев, ветераны службы, представители Томской епархии, а также родные и сослуживцы погибших.
«Пятнадцать лет прошло с трагического дня, который оборвал жизни Вячеслава и Михаила. Они навсегда остаются в наших сердцах. И пока мы их помним, они всегда рядом с нами и всегда в строю», — отметил Евгений Щербаков.
Участники митинга возложили цветы к мемориальному камню, установленному в честь павших героев. Преданность долгу Михаила Аникина и Вячеслава Разводовского остается примером для нынешних поколений сотрудников Росгвардии.
Младший сержант Вячеслав Разводовский, томич 1988 года рождения, принял присягу в феврале 2011 года после окончания Центра профессиональной подготовки. Старший сержант Михаил Аникин, уроженец села Терсалгай Кожевниковского района, служил во вневедомственной охране с 2005 года.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
За помощью в томский фонд «Защитники Отечества» обратились более тысячи человек
В Томской области простятся с участником СВО из Стрежевого
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
ЧИТАТЕЛЯМ:
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru