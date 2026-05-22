НовостиОбщество22 мая 2026 11:35

За помощью в томский фонд «Защитники Отечества» обратились более тысячи человек

Поддержку готовы оказать родным погибших и пропавших без вести бойцов
Елена Белоусова
В фонде готовы помогать военным и их родным

В фонде готовы помогать военным и их родным

Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Чуть менее полутора тысяч человек обратились за психологической поддержкой в томский фонд «Защитники Отечества». Издание «Аргументы и Факты — Томск» уточнило, что помощь специалистов-психологов доступна не только ветеранам СВО и членам их семей. На консультации могут записаться родные погибших и пропавших без вести бойцов.

С детьми участников СВО готовы работать педагоги-психологи. При необходимости в фонде помогут оформить направление на лечение в профильные медучреждения.

В конце 2025 года фонд заключил соглашение с МЧС и запустил онлайн-платформу «своиродные.рф» с готовыми сценариями поведения в сложных ситуациях.

