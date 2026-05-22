В Томской области простятся с участником СВО из Стрежевого

Погибший стрежевчанин служил по контракту Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На следующей неделе в Стрежевом состоится прощание с погибшим в ходе проведения специальной военной операции Леонидом Пантелеевым. Время и место прощания обозначил мэр Стрежевого.

Валерий Дениченко уточнил, что старший стрелок отделения захвата рядовой Леонид Владимирович Пантелеев, 1985 года рождения, проходил службу по контракту. Он погиб в сентябре прошлого года.

Администрация города выразила соболезнования родным и близким погибшего воина.

Прощание состоится во вторник, 26 мая.

