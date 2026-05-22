Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
+3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 мая 2026 8:25

Томская Госавтоинспекция объявила об изменении правил сдачи экзаменов на права

Практику нужно сдать не позднее 60 дней после теории
Елена Белоусова
Практический экзамен теперь назначается не позднее 60 дней после теоретического

Практический экзамен теперь назначается не позднее 60 дней после теоретического

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В правила проведения экзаменов для получения водительских прав внесен ряд дополнений. В Госавтоинспекции Томской области уточнили, что часть из них действует с 12 мая, отдельные положения вступят в силу с марта 2027 года.

С 12 мая 2026 года сокращен срок между экзаменами. Это означает, что практический экзамен назначается не позднее 60 дней после теоретического.

Заново сдать теорию нужно, если практика после нее не сдана в течение шести месяцев — это положение осталось прежним.

С марта 2027 процесс сдачи теоретического экзамена будет фиксироваться на фото и видео. Предусмотрены фотографирование сдающих экзамен, аудио и видеорегистрация процедуры. Сейчас обязательно записывается только практический экзамен.

Использование на экзамене по теории справочных материалов, телефона и любой другой аппаратуры стало основанием для его прекращения или аннулирования результатов. К пересдаче допустят только через год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Три тонны монет жители Томской области обменяли на купюры

Штраф за грубость: в Томской области женщина заплатит три тысячи рублей за инцидент в магазине

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом в редакцию:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru