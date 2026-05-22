Томская Госавтоинспекция объявила об изменении правил сдачи экзаменов на права

Практический экзамен теперь назначается не позднее 60 дней после теоретического

В правила проведения экзаменов для получения водительских прав внесен ряд дополнений. В Госавтоинспекции Томской области уточнили, что часть из них действует с 12 мая, отдельные положения вступят в силу с марта 2027 года.

С 12 мая 2026 года сокращен срок между экзаменами. Это означает, что практический экзамен назначается не позднее 60 дней после теоретического.

Заново сдать теорию нужно, если практика после нее не сдана в течение шести месяцев — это положение осталось прежним.

С марта 2027 процесс сдачи теоретического экзамена будет фиксироваться на фото и видео. Предусмотрены фотографирование сдающих экзамен, аудио и видеорегистрация процедуры. Сейчас обязательно записывается только практический экзамен.

Использование на экзамене по теории справочных материалов, телефона и любой другой аппаратуры стало основанием для его прекращения или аннулирования результатов. К пересдаче допустят только через год.

