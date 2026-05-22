В томском педколледже в ходе пожарных учений спасли студентов

Учения прошли в здании на улице Крылова. Фото: ГУ МЧС России по Томской области

В Томском государственном педагогическом колледже состоялись плановые пожарно-тактические учения. В региональном управлении МЧС уточнили, что отрабатывались действия при возникновении чрезвычайной ситуации.

По легенде, возгорание произошло в кабинете на втором этаже. Пламя спровоцировало сильное задымление в помещениях. До прибытия пожарных расчетов была организована эвакуация студентов и педагогов. Самостоятельно выйти из здания не смогли три человек. Их спасли сотрудники МЧС.

Участниками пожарно-тактических учений стали 49 огнеборцев. Условное возгорание было успешно потушено. Отработаны алгоритмы поиска и спасения пострадавших.

