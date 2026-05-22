В Томской области едва не сгорел жилой дом из-за пожара во дворе

За сутки в Томской области зарегистрирован один пожар, пострадавших нет. Фото: МЧС России по Томской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Томской области, за прошедшие сутки в регионе произошел один пожар. В селе Малиновка Кожевниковского района на улице Школьной огонь повредил надворные постройки.

Площадь возгорания составила 29 квадратных метров. Для ликвидации огня прибыли четыре сотрудника пожарной охраны и одна единица техники. Пострадавших в результате инцидента нет.

Силы МЧС не привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. На водных объектах области за сутки также не зафиксировано чрезвычайных ситуаций.

Спасатели напоминают жителям о правилах пожарной безопасности: не оставляйте без присмотра топящиеся печи, не перегружайте электросеть и не используйте провода с нарушенной изоляцией. Соблюдение этих простых правил поможет избежать трагедий.

