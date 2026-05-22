Дома на Елизаровых в Томске остались без холодной воды

Сделать запасы жители домов не успели

Несколько домов на нечетной стороне улицы Елизаровых в Томске 22 мая остались без холодной воды из-за аварии на водопроводе. По данным ресурсоснабжающей организации, поврежден участок линии в районе дома № 27/2. Воду в домах отключили в 12.15, вернуть ресурс обещают к 20.00.

Поскольку отключение было аварийным, сделать запасы жители домов не успели. Будет организован подвоз воды. Цистерна подъедет к 14.00 к дому на Елизаровых, 27/2.

