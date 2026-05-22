Три тонны монет жители Томской области обменяли на купюры

После окончания акции некоторые точки продолжают принимать монеты для обмена

В Томской области подведены итоги «Монетной недели», в раках которой мелочь можно обменять на банкноты. В отделении Томск Банка России уточнили, что жители региона вернули в оборот более трех миллионов рублей. Вес сданных монет превысил три тонны.

Чаще всего в банки приносили монеты номиналом десять рублей — их сдали почти 256 тысяч штук.

Мелочь можно было обменять на банкноты или зачислить сумму, аналогичную сданной, на банковские счета. По подсчетам банков-участников в Томской области в обращение вернулось 648 667 монет.

После окончания акции некоторые точки продолжают принимать монеты для обмена. Адреса участников можно посмотреть на сайте монетнаянеделя.рф.

