Штраф за грубость: в Томской области женщина заплатит три тысячи рублей за инцидент в магазине

Некрасивая ситуация произошла в одном из сельских магазинов региона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В прокуратуру Зырянского района обратилась молодая женщина с заявлением об унижении ее чести и достоинства. Проверка показала, что некрасивая ситуация произошла в феврале в одном из сельских магазинов.

По информации прокуратуры Томской области в торговой точке села Зырянское сломалась касса, образовалась очередь. Одна из покупательниц потребовала от сотрудников магазина немедленно решить проблему. Призыв был адресован, главным образом, к кассиру. За сотрудницу магазина вступилась покупательница — 32-летняя женщина. Именно на нее обрушился гнев раздраженной клиентки.

В сообщении прокуратуры сказано, что в ответ на призыв успокоиться, она получила оскорбления в грубой и нецензурной форме.

Прокуратура возбудила в отношении 41-летней посетительницы магазина дело об административном правонарушении по статье КоАП РФ «Оскорбление». По результатам его рассмотрения виновная оштрафована мировым судьей на три тысячи рублей.

В соседнем Кузбассе сотрудницу цветочного магазина, избившую девятнадцатилетнюю коллегу, отправили на обязательные работы. По данным издания «Сибдепо», причиной конфликта стало недовольство старшей сотрудницы тем, как молодая коллега ухаживала за цветами. Словесная перепалка быстро переросла в драку. Видеозапись инцидента попала в социальные сети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Вы должны были защитить мою мать!»: разъяренный северчанин оскорбил сотрудниц супермаркета

Акарицидные обработки возобновились в Томской области

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru