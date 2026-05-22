Томичам советуют отказаться от дежурной фразы в повседневном общении

Вежливо ответить на благодарность — своего рода искусство Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Жителям Томской области горячо рекомендуют не отвечать на искреннее «спасибо» дежурным междометием. Ответ — «не за что» — обесценивает факт оказанной помощи, утверждает издание mosaica.ru.

Фраза звучит как обесценивание своего вклада в помощь, будто говорящий признает, что поступок — пустяк, а его усилия не имеют ценности.

Промолчать в ответ на благодарность невежливо, поэтому стоит хотя бы попробовать говорить в ответ: «пожалуйста», «рад был помочь», «обращайтесь», «на здоровье».

В некоторых языках аналог «пожалуйста» закреплен как единственно корректный ответ на благодарность.

