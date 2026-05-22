Участок Сибирской в Томске закрывают для движения

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
На выходные дни, 23 и 24 мая, для движения транспорта будет закрыт участок улицы Сибирской, в Томске. По данным городских властей, причина закрытия — ремонт тепломагистрали. Работы будут вестись возле дома № 64А.
Участок Сибирской от улицы Разина до Чкалова будет закрыт для движения с 21.00 пятницы, 22 мая, до 24.00 воскресенья, 24 мая.
На это время будет изменена схема движения автобусных маршрутов №№ 23 и 26.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Участок улицы Дзержинского в Томске будет пешеходным до конца июля
Дома на Елизаровых в Томске остались без холодной воды
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ
ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом в редакцию:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru