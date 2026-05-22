В Томской области продолжается акция «Сад памяти» в честь героев ВОВ

Акция проходит ежегодно, начиная с 2020 года

В Томской области продолжается международная акция «Сад памяти». В 2026 году мероприятие приурочено к Году единства народов России. Цель проекта — высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны.

В селе Кривошеино памятную аллею заложили школьники, студенты агропромышленного техникума, воспитанники дома детского творчества, педагоги и сотрудники районной администрации. Акцию поддержали филиал ООО «Газпром газораспределение Сибирь» в Томской области и Кривошеинская лесопожарная станция.

В Асиновском районе участники высадили 5 тысяч сеянцев. В мероприятии приняли участие более 150 человек: сотрудники администраций, депутаты, лесничие, судебные приставы, студенты, школьники, ветераны, а также матери и вдовы участников специальной военной операции.

В Шегарском районе коллектив лесничества вместе с педагогами и учащимися Бабарыкинской средней школы посадили молодые кедры и ели в окрестностях села Бабарыкино.

В Тегульдетском районе сосны высадили в сквере возле дома культуры на улице Парковой. К акции присоединились одиннадцатиклассники местной школы, сотрудники прокуратуры, районного суда, следственного отдела и МФЦ.

Проект «Сад памяти» реализуется с 2020 года по поручению Президента России Владимира Путина. За шесть лет добровольцы по всему миру высадили уже свыше 160 миллионов памятных деревьев.

Подобные инициативы не только сохраняют историческую память, но и способствуют экологическому благополучию регионов. Каждое посаженное дерево становится живым символом благодарности поколению победителей.

