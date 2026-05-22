Томичей поздравляют с Днем памяти святителя Николая Чудотворца

Икона святителя Николая в Свято-Никольском храме поселка Зональная Станция. Фото: Томская епархия

Православные христиане Томской области отмечают День памяти святителя Николая Чудотворца. Это один из самых любимых и почитаемых праздников в народном календаре. Святого Николая традиционно считают заступником путешественников, моряков, а также помощником в житейских нуждах.

В этот день тысячи томичей направляются в храмы, чтобы поставить свечу и попросить о здоровье для себя и своих близких. Особое внимание уделяется молитвам перед иконами святителя, которые есть практически в каждом православном храме региона.

На фото — икона святителя Николая в Свято-Никольском храме поселка Зональная Станция. Этот храм является одним из духовных центров для жителей пригорода Томска.

Верующих поздравляют с праздником, желая мира, добра и благополучия. Традиционно в День святого Николая принято совершать добрые дела и помогать нуждающимся.

