Полиция Томской области призывает к бдительности при обнаружении предметов

Сообщите о странной находке в дежурную часть

В Томской полиции напомнили о правилах поведения при обнаружении посторонних предметов. Внешний вид, как заметили в УМВД, часто не соответствует его реальному назначению.

Взрывные устройства могут быть замаскированы под обычные бытовые вещи: сумки, пакеты, свертки, коробки, мобильные телефоны или игрушки. Поэтому важно проявлять осторожность в общественных местах и на улицах города.

Если вы заметили подозрительный предмет, нельзя подходить к нему близко, трогать руками или пытаться обезвредить самостоятельно. Также следует пресекать попытки посторонних людей прикасаться к находке. Необходимо немедленно сообщить об этом в экстренные службы.

Телефоны для связи: МЧС: 01, 112, 02, 102 (с мобильного)

Своевременное информирование правоохранительных органов помогает предотвратить чрезвычайные ситуации и сохранить жизнь и здоровье граждан.

