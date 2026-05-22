В Томской области за сутки не зафиксировано лесных пожаров

В данный момент на территории региона действует особый противопожарный режим

За прошедшие сутки на территории Томской области лесных пожаров не обнаружено. Однако в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим, введенный на всей площади области. Об этом сообщили в департаменте лесного хозяйства Томской области.

Специалисты напоминают жителям о необходимости строго соблюдать установленные ограничения и правила пожарной безопасности в лесах. В период действия особого режима запрещены разведение костров, сжигание мусора и проведение других огнеопасных работ в лесных массивах и на прилегающих к ним территориях.

В случае обнаружения возгораний или задымления в лесах необходимо немедленно сообщать об этом по круглосуточной горячей линии лесной охраны: 8-800-100-94-00. Своевременное информирование спасательных служб помогает предотвратить распространение огня и снизить риски возникновения крупных природных пожаров.

