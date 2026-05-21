Двунадесятый праздник посвящен радости надежды для каждого человека.

Один из 12 главных — двунадесятых — праздников отмечают православные томичи сегодня, 21 мая. Вознесение Господне всегда приходится на четверг, через 40 дней после Пасхи. В 2026 году дата совпала с днем апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

Суть праздника

Вопреки расхожему мнению, праздник Вознесение посвящен не истории про «уход Иисуса», а торжеству надежды для каждого человека. Согласно Евангелию, после Воскресения Христос регулярно являлся ученикам, укрепляя их веру. На 40-й день он собрал апостолов в Иерусалиме, вывел на Елеонскую гору и, подняв руки, благословил. Затем начал подниматься на небо, облако скрыло Его. Два ангела возвестили: «Вознесшийся от вас на небо придет таким же образом».

Число 40 в библейской традиции символизирует полноту и переход на новую ступень. Христос вознесся на небо не только как Бог, но и как Человек, тем самым открывая каждому верующему путь в Царство Небесное. В Евангелии от Луки сказано, что апостолы «возвратились в Иерусалим с великою радостью». Расставание с Учителем не вызвало у них слез, потому что они поняли: Он ушел, чтобы приготовить место для них.

Празднику предшествовал день предпразднства, а затем последуют 8 дней попразднства — до самой Троицы. В храмах служат торжественные литургии, священники облачаются в белые одежды.

Народные традиции

В народной традиции на Вознесение пекли «лесенки» — печенье с семью перекладинами, символизирующими ступени на небо. Их освящали в церкви, угощали родных и раздавали неимущим. В некоторых регионах день называли «пшеничным» — крестьяне пекли пироги с монеткой на счастье.

Запреты

Церковь не поддерживает суеверия вроде запрета на работу. Но в двунадесятые праздники не совершается венчание, лучше воздержаться от ссор и сквернословия. Считалось, что после Пасхи Христос 40 дней ходил по земле в образе нищего, поэтому отказ просящему может обидеть Спасителя.

Народные приметы

Дождь на Вознесение сулил богатый урожай зерновых, а ясная погода предупреждала о грядущем жарком лете. После этого дня приветствие «Христос воскресе!» не используется до следующей Пасхи. Верующие говорят так: «Христос посреди нас», в ответ слышат: «И есть, и будет».

