Более 37 тысяч томичей проверили репродуктивное здоровье с начала года

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

С начала 2026 года бесплатную диспансеризацию по проверке репродуктивного здоровья в Томской области прошли 37 119 человек. Среди них 21 773 женщины и 15 346 мужчин. Информацию об этом подтвердили в региональном департаменте здравоохранения.

Программа включает несколько этапов: лабораторные исследования и инструментальные обследования. Если на первом этапе врачи находят отклонения, пациента направляют на углубленную диагностику для уточнения диагноза. С начала года второй этап диспансеризации прошли 1 122 человека, в том числе 50 мужчин и 1 072 женщины.

В ходе обследований впервые выявлено 4 233 случая заболеваний. Основная часть патологий (3 145 случаев) зафиксирована у пациентов в возрасте от 30 до 49 лет. У жителей региона от 18 до 29 лет обнаружено 1 088 заболеваний.

Рост числа участников программы свидетельствует о повышении осведомленности томичей о важности заботы о репродуктивном здоровье заранее, еще до планирования семьи.

Медики рекомендуют жителям региона регулярно проходить профилактические осмотры. Своевременное обращение к специалистам помогает сохранить здоровье и избежать серьезных осложнений в будущем.

