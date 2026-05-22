Томск
НовостиОбщество22 мая 2026 0:42

В Ленинском районе Томска пресекли нелегальную торговлю в переулке Карповского

Инспекторы выдали 10 повесток и предложили предпринимателям легальные площадки
Екатерина Сафонова
Стихийные рынки часто возникают в теплое время

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ленинском районе Томска продолжаются рейды по ликвидации несанкционированных торговых точек. Как сообщает администрация района, совместные проверки сотрудников мэрии и полиции прошли 2 и 16 мая 2026 года на участке переулка Карповского от проспекта Ленина до улицы Розы Люксембург.

По итогам мероприятий выдано 10 повесток на составление административных протоколов, один протокол уже оформлен по ст. 11.5 КоАП ТО. С каждым нарушителем инспекторы провели профилактическую беседу, разъяснив запреты на торговлю в неустановленных местах. Предпринимателям также предложили альтернативные варианты размещения, чтобы помочь им легализовать бизнес.

Незаконная торговля не только портит облик города, но и создает риски для потребителей из-за отсутствия контроля за качеством и условиями хранения товаров. Рейды будут продолжены. Администрации призывает владельцев торговых точек заранее уточнять правила размещения и выбирать законные площадки для работы.

