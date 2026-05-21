Росгвардия изъяла у томичей более 650 единиц оружия с начала года

Часть оружия томичи вернули добровольно. Фото: Росгвардия

В Томской области подвели итоги работы по контролю за оборотом гражданского оружия за четыре месяца 2026 года. Как сообщает Управление Росгвардии по региону, сотрудники лицензионно-разрешительной работы совместно с полицией провели свыше 2,5 тыс. проверок владельцев и 69 проверок юридических лиц. Об этом сообщили в Росгвардии.

В ходе рейдов выявлено 139 нарушений, большинство из которых связано с просрочкой регистрации или постановки оружия на учет. Всего с начала года у граждан изъято более 650 единиц оружия и свыше 2,2 тыс. боеприпасов. Аннулировано 627 разрешений и лицензий.

Параллельно в регионе прошла акция по добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия на возмездной основе. Жители региона сдали 38 единиц гладкоствольного оружия, 5 единиц нарезного, 2 единицы газового оружия и 132 патрона. Общая сумма выплат составила 576 848 рублей.

Часть изъятого и сданного оружия уже передана в воинские части Минобороны РФ. Более 30 единиц гражданского оружия направлены бойцам в зону специальной военной операции для борьбы с беспилотными летательными аппаратами противника.

Ведомство отмечает высокий уровень цифровизации услуг: из 6 982 заявлений, поступивших в Центр лицензионно-разрешительной работы, 6 802 (97,4%) поданы через портал Госуслуг.

Росгвардия напоминает: хранение оружия без действующего разрешения является незаконным и влечет административную ответственность, штраф и конфискацию. Владельцам необходимо своевременно продлевать документы.

