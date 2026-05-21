Два села в Томской области оказались в изоляции из-за паводка

Наиболее сложная ситуация сложилась в Молчановском районе Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Молчановском районе Томской области сложилась сложная паводковая обстановка. Из-за подъема воды и перелива дорог оказались отрезаны от большой земли села Сулзат и Суйга. Для обеспечения жителей всем необходимым оперативно организована паромная переправа. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Наиболее серьезная ситуация наблюдается в селе Игреково, где из 24 домов подтоплены 20. Представители местной администрации и главы поселения обходят каждое домовладение, чтобы оценить ущерб и выяснить потребности людей. При этом большинство жителей отказываются от эвакуации в пункты временного размещения, предпочитая оставаться в своих домах.

Специалисты уже начали подготовку к восстановительным работам. После спада воды планируется оперативно отремонтировать дороги, оказавшиеся в зоне подтопления, чтобы обеспечить транспортную доступность населенных пунктов.

Мониторинг паводковой обстановки продолжается в ежедневном режиме. Жителям рекомендуют следить за официальными сообщениями и соблюдать меры предосторожности в период половодья.

