В Томской области молодые аграрии могут получить до 1 млн рублей

На сумму могут рассчитывать преданные профессии жители региона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Молодые специалисты агропромышленного комплекса (АПК) в Томской области получили право на повторную государственную поддержку. Как сообщает департамент по социально-экономическому развитию села, с 2024 года выпускники аграрных колледжей, техникумов и вузов могут претендовать на вторую выплату в размере 500 тыс. рублей после завершения первоначального пятилетнего срока отработки. Об этом рассказали в профильном ведомстве.

Первичная субсидия также составляет 500 тысяч рублей и предоставляется сразу после трудоустройства. Таким образом, совокупная поддержка может достигать 1 млн рублей. После получения повторной выплаты специалист обязан отработать на предприятии еще три года. Средства можно направить на покупку техники, мебели, стройматериалов и инструментов для обустройства быта.

В прошлом году поддержку получили 22 молодых специалиста, восемь из них воспользовались правом на повторную выплату. Программа реализуется в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ТГУ привлек блогеров из Алжира и Индонезии для продвижения среди абитуриентов

В Томской области мужчина обвиняется в убийстве родственника

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru