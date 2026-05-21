ТГУ привлек блогеров из Алжира и Индонезии для продвижения среди абитуриентов

Блогеры и журналисты из Индонезии и Алжира посетили Томский госуниверситет

Томский государственный университет (ТГУ) стал одной из площадок международного блог-тура, направленного на привлечение студентов из Алжира и Индонезии. В город прибыли 18 блогеров и журналистов из этих стран.

Программа визита в ТГУ включала посещение научной библиотеки, главного корпуса, инженерных лабораторий, а также одного из крупнейших в России закрытых полигонов беспилотных авиационных систем и Инжинирингового химико-технологического центра. Гости также осмотрели производство медицинских изделий «Алоиз». Итогом экскурсии стала встреча с проректором по международным связям Артемом Рыкуном и представителями индонезийской студенческой диаспоры.

«У нас иностранных студентов примерно 24% от общего числа. В количественных показателях это более 3 500 человек из 15 тысяч. 1 192 – студенты из дальнего зарубежья, в том числе 79 студентов из Индонезии, это самая большая диаспора в России», — отметил Артем Рыкун.

Блог-тур охватывает также университеты Москвы и Санкт-Петербурга. Участники знакомятся с кампусами, научными центрами и условиями обучения, чтобы через свои каналы коммуникации рассказать потенциальным абитуриентам о возможностях российского образования.

Подобные инициативы помогают вузам расширять географию набора и укреплять академические связи со странами Африки и Юго-Восточной Азии.

