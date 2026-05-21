В Томской области мужчина обвиняется в убийстве родственника

Колпашевский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Томской области возбудил уголовное дело в отношении 59-летнего жителя поселка Степановка. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подробности рассказали в прокуратуре Томской области.

По данным следствия, трагедия произошла в мае текущего года. Во время совместного распития спиртных напитков на улице возле дома обвиняемого между ним и его 26-летним родственником возник конфликт на почве бытовых разногласий. В ходе ссоры мужчина нанес оппоненту удар ножом. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.

При предъявлении обвинения фигурант полностью признал свою вину. По ходатайству следователя суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, а также установление всех обстоятельств произошедшего.

