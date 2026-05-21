В Томской области начали проверку из-за отсутствия дороги в селе Лучаново

Дорога сильно разбита

Следственный отдел по Ленинскому району города Томска СУ СК России по Томской области организовал процессуальную проверку по фактам, опубликованным в СМИ и социальных сетях. Речь идет о нарушении прав жителей села Лучаново Томского района на безопасную дорожную инфраструктуру. Подробности сообщили в надзорном ведомстве.

По имеющимся данным, фактическое отсутствие дорожного полотна по переулку Крестьянскому препятствует свободному проезду жителей к своим домовладениям. Кроме того, бездорожье затрудняет оперативное прибытие к жилым домам автомобилей экстренных служб, что создает угрозу безопасности граждан.

В рамках проверки следователи дадут правовую оценку всем изложенным обстоятельствам. По результатам изучения материалов будет принято процессуальное решение.

Жители региона могут сообщать о подобных проблемах через официальные каналы связи с надзорными органами. Своевременный контроль за состоянием дорог помогает предотвращать чрезвычайные ситуации и обеспечивать доступность медицинской и пожарной помощи.

