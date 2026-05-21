Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
+5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 мая 2026 7:40

В Игреково Томской области вода из реки подтопила 20 домов

Два населенных пункта оказались в изоляции из-за перелива дорог
Елена Белоусова
Вода зашла на территорию домов в Игреково Молчановского района

Вода зашла на территорию домов в Игреково Молчановского района

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Молчановском районе Томской области вода из реки подтопила 20 домов в Игреково. По данным администрации района, жители отказываются от переселения в пункты временного размещения. В этом же районе из-за перелива дороги изолированы два населенных пункта: Сулзат и Суйга. Паром доставил местным жителям продукты, лекарства, почту и корм для животных.

По информации регионального управления МЧС, с 22 по 26 мая продолжится подъем уровня воды в Оби в районе села Каргасок. Возможно достижение опасных отметок и затопление придомовых территорий в нескольких населенных пунктах: Парабель, Усть–Тым, Нарым, Талиновка, Шпалозавод, Казальцево.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Томский депутат прокомментировал запрет на одежду с иностранными надписями

В Томской области за одиннадцать лет пропало 745 детей

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru