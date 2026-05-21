Наследство с уголовным сроком: томичка продала ружье покойного сожителя

46-летняя жительница села Новиковка получила 5 месяцев ограничения свободы за незаконный сбыт оружия. Фото: прокуратура Томской области

Суд ограничил свободу томичке, продавшей ружье и патроны односельчанину. 46-летняя женщина признана виновной в незаконном сбыте гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия и патронов к нему (ч. 7 ст. 222 УК РФ). Подробности рассказали «КП-Томск» в региональной прокуратуре.

Следствием установлено, что после смерти сожителя у подсудимой остались охотничье ружье 12-го калибра и 13 патронов. Не имея необходимого разрешения, она продала оружие и боеприпасы односельчанину. Впоследствии правоохранители изъяли предметы из незаконного оборота.

Подсудимая полностью признала свою вину. Суд, учитывая позицию государственного обвинителя и обстоятельства дела, назначил наказание в виде 5 месяцев ограничения свободы.

Правоохранители напоминают: хранение и передача огнестрельного оружия требуют специального разрешения. Нарушение правил оборота оружия влечет уголовную ответственность независимо от мотивов совершения деяния.

