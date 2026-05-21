В Томске злостная неплательщица алиментов отправится в колонию-поселение

Октябрьский районный суд Томска заменил исправительные работы на реальное лишение свободы для 37-летней местной жительницы, задолжавшей более 3,5 млн рублей на содержание двух несовершеннолетних детей. Об этом сегодня рассказали в прокуратуре Томской области.

Ранее женщина была признана виновной по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей). Ей назначили наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы. Однако осужденная отнеслась к приговору недобросовестно: она без уважительной причины не явилась в уголовно-исполнительную инспекцию, а затем сменила место жительства, чтобы уклониться от отбывания наказания.

Местонахождение женщины удалось установить. Уголовно-исполнительная инспекция обратилась в суд с представлением о замене неотбытой части наказания на лишение свободы. Прокуратура Октябрьского района поддержала это требование.

Суд согласился с доводами обвинения и заменил исправительные работы на 2 месяца 20 дней лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Правоохранители напоминают: уклонение от уплаты алиментов и неисполнение судебных решений влекут строгую ответственность, вплоть до реального срока заключения. Своевременное выполнение обязательств перед детьми — обязанность каждого родителя.

