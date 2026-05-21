В Томской области будут судить водителя за смертельное ДТП на трассе

В ДТП погибла пассажирка «Тойоты». Фото: прокуратура Томской области

В Томской области перед судом предстанет мужчина, виновный в смерти пассажирки. Подробности рассказали в прокуратуре Томской области.

Как установило следствие, 8 июня 2025 года водитель автомобиля «Тойоты» двигался по трассе Томск — Каргала — Колпашево. На 205-м километре в Молчановском районе он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ГАЗ.

В результате аварии 51-летняя пассажирка кроссовера скончалась на месте. Водителю отечественного автомобиля, 32-летнему мужчине, причинен тяжкий вред здоровью.

Прокуратура Молчановского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 54-летнего жителя села Мельниково. Мужчина обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

Обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в Молчановский районный суд для рассмотрения по существу.

Правоохранители напоминают: соблюдение скоростного режима и внимательность на загородных трассах — залог безопасности всех участников дорожного движения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Автомобиль ВАЗ конфискован у владельца в Томской области

Жителю Томска из-за долга в 400 тысяч рублей ограничили выезд за пределы РФ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru