В Томском районе ветеринары напомнили о профилактике болезней копыт у скота

Заболевания копыт остаются одной из самых частых проблем у сельскохозяйственных животных. В большинстве случаев причина недугов кроется не в инфекциях, а в нарушении условий содержания — грязи и сырости. О правилах содержания животных напомнили в Томском районном управление ветеринарии.

Постоянная влага и навоз размягчают копытный рог, создавая благоприятную среду для развития бактерий и воспалений. Это приводит к хромоте, гниению копыт (копытной гнили), появлению трещин и снижению продуктивности животных.

Основой профилактики специалисты называют поддержание чистоты в помещениях. Необходимо регулярно убирать навоз, следить за тем, чтобы подстилка оставалась сухой, и не допускать образования луж. Подстилку следует своевременно менять.

В загонах также важно очищать территорию от отходов жизнедеятельности животных, избегать постоянной грязи. При необходимости рекомендуется подсыпать щебень, песок или солому. Не следует держать скот в заболоченных местах.

Ветеринары советуют регулярно осматривать копыта животных и при необходимости проводить их расчистку. Даже небольшую хромоту нельзя оставлять без внимания.

Чистое и сухое содержание — самый простой и эффективный способ сохранить здоровье поголовья и избежать серьезных экономических потерь.

