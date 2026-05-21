В Колпашевском районе Томской области осиротевший медвежонок вышел к людям

Сейчас медвежонка ищут сотрудники департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители села Старокороткино несколько дней наблюдают за маленьким медвежонком, который бродит возле жилых домов. По словам очевидцев, мать зверя, предположительно, погибла или была прогнана, и детеныш остался один. Оставшись без опеки, медвежонок начал заходить во дворы и появляться вблизи построек. Информация была опубликована в телеграм-канале «Регион-70 Томск».

Сельчане обеспокоены как собственной безопасностью, так и судьбой животного. Люди опасаются, что привыкающий к человеку хищник может пострадать сам или нанести вред детям. Жители пытаются привлечь внимание охотхозяйства, однако там лишь рекомендовали не кормить зверя, не предпринимая активных действий по его отлову.

«Люди опасаются, что привыкающий к человеку хищник может пострадать сам или навредить детям. Жители села просят помощи у профильных служб и волонтеров в безопасном отлове и передаче медвежонка специалистам», — сообщают местные жители.

В соцсетях развернулась дискуссия о дальнейшей судьбе животного. Как сообщили в Департаменте охотничьего и рыбного хозяйства Томской области, ситуация взята на контроль. В настоящее время проводится обследование территории специалистами для оценки обстановки и определения дальнейших действий.

Экологи напоминают: встреча с дикими животными в населенных пунктах требует осторожности. Не следует приближаться к зверю, пытаться его покормить или прогнать самостоятельно. О наличии диких животных необходимо немедленно сообщать в экстренные службы или профильные ведомства.

