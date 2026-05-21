От клещей защищают, в том числе, территории детских оздоровительных лагерей Фото: Мария ЛЕНЦ.

Акарицидные обработки возобновились в Томской области. В региональном управлении Роспотребнадзора уточнили, что от клещей защищают, в том числе, территории детских оздоровительных лагерей. Специалисты уже побывали в санаториях «Прометей», «Заповедное», «Ключи».

Обработка прошла на тринадцати кладбищах Томска и Томского района, на Бактине и в деревне Воронино работы еще не проводились.

Противоклещевые обработки начались в первых числах мая. В этом году в регионе планируется продезинфицировать 2600 гектаров. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии несколько раз в течение лета оценят эффективность выполненных работ.

