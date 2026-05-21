В Томской области проверили готовность детских лагерей к пожароопасному сезону

За период с 2021 года по настоящее время на объектах отдыха и оздоровления детей в области произошло три пожара Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

На территории региона на учет взята 341 организация детского отдыха. Из них 315 — это образовательные организации (лагеря с дневным пребыванием, труда и отдыха), 10 — стационарные лагеря, 3 — круглогодичного действия и 13 — палаточные. Об этом стало известно из отчета МЧС России по Томской области.

За период с 2021 года по настоящее время на объектах отдыха и оздоровления детей в области произошло три пожара. К счастью, жертв и пострадавших среди детей и персонала зарегистрировано не было. Ответственным лицам даны конкретные сроки для устранения выявленных нарушений, все мероприятия должны быть завершены до начала летнего сезона.В зимний период 2025–2026 годов гибели людей на воде не допущено.

Однако с наступлением тепла риски возрастают. МЧС рекомендовало реализовать комплекс мер по предупреждению происшествий и обеспечению безопасности на водных объектах в летний период 2026 года.

Специалисты напоминают родителям: при выборе лагеря важно обращать внимание на наличие сертификатов пожарной безопасности. Детям же следует строго соблюдать правила поведения у воды и в лесу, чтобы отдых прошел без происшествий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Томской области будут судить водителя за смертельное ДТП на трассе

Томскому пчеловоду вынесено предостережение Россельхознадзора

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru